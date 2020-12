Governo: Leu, 'no giochi e giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti'**

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "È stato un lungo confronto, noi siamo assolutamente per un confronto nel merito su questioni progettuali", dunque "Recovery fund, un grande occasione da non sprecare perché, questo lo abbiamo detto a Conte, i cittadini non c'è lo perdonerebbero mai. Il paese ha bisogno di spendere bene questi 209 miliardi, dopodiché a noi non piacciono giochi e giochetti, con il presidente Conte troveremo insieme le soluzioni per andare avanti". Così la capogruppo al Senato di Leu, Loredana De Petris, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro della delegazione del suo partito con il premier.