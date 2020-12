Fotografia: nuovo record mondiale per Ansel Adams, scatto sfiora 1 milione di dollari**

15 dicembre 2020 a

New York, 15 dic. - (Adnkronos) - Sfiora il milione di dollari il nuovo record mondiale per una fotografia in bianco e nero di Ansel Adams (1902 - 1984), il leggendario fotografo statunitense famoso per i suoi scatti di paesaggi dei parchi nazionali americani.

"The Grand Tetons and the Snake River, Grand Teton National Park, Wyoming" stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 988.000 dollari (era stimata 400/600.000 dollari), stabilendo un nuovo record per Ansel Adams. Fotografata su commissione per il Dipartimento degli Interni degli Usa nel 1942, questa vista spettacolare delle montagne sopra Jackson Hole è una delle rare stampe murali esistenti di questa immagine, acquisita direttamente dai discendenti del fotografo. Il nuovo record d'asta è stato raggiunto dopo una battaglia di offerte che ha coinvolto almeno 6 collezionisti.

La foto da primato è stata aggiudicata durante la sessione d'asta intitolata "A Grand Vision: The David H. Arrington Collection of Ansel Adams Masterworks", la più completa e importante raccolta di fotografie di Ansel Adams mai arrivata sul mercato. La vendita ha incassato un totale di 6,4 milioni di dollari, superando di gran lunga la stima pre asta di 4 milioni e con un eccezionale 94% dei lotto venduti.