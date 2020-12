Usa: iniziate riunioni Collegio Elettorale, l'ultima sarà nelle Hawaii

14 dicembre 2020 a

Washington, 14 dic. (Adnkronos) - Sono iniziate alle 10 del mattino le prime riunioni, sulla East Coast, del Collegio Elettorale che incoronerà, in modo definitivo, Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. L'ultimo "rito" del complesso processo elettorale americano infatti consiste nelle riunioni che i grandi elettori di ciascuno Stato oggi - primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre, come recita la legge - per ratificare i voti elettorali che sono stati attribuiti secondo i risultati certificati in ogni Stato.

E quindi sancire la vittoria di Biden per 306 voti contro i 232 di Trump, che continua però a non riconoscere la sconfitta. I primi stati ad iniziare le riunioni dei grandi elettori sono stati Indiana, New Hampshire, Tennessee e Vermont. Le ultime riunioni si avranno, ovviamente sulla West Coast, in California quando sulla East Cost saranno le 17 ed nelle Hawaii quando saranno le 19.

Le riunioni solitamente si svolgono nelle sedi delle Assemblee Legislative statali o dell'ufficio del governatore. E, nonostante la pandemia, saranno quasi tutte in presenza, con solo il Nevada che avrà una riunione virtuale. Nel Delaware, lo stato dove risiede Biden, la riunione si svolgerà in una palestra.