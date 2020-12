Uffizi: donata collezione di oltre 200 disegni dell'artista e scrittore Bino Sanminiatelli (3)

14 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Il mecenatismo è nel Dna di questa città - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - e lo dimostra anche questo importante lascito che chiude il 2020: una donazione di particolare significato non solo per gli Uffizi, ma per Firenze e la sua storia. Con i disegni di Sanminiatelli si suggella il rapporto tra letteratura e arte, in nome di una sublime toscanità che rimane, grazie al generoso gesto della figlia, un patrimonio a disposizione di tutti".

La collezione di opere di Bino Sanminiatelli sarà al centro della prossima diretta Facebook del museo per la serie "Uffizi On Air", in programma domani alle ore 13: a parlarne sarà la curatrice dei Disegni del Novecento Vanessa Gavioli.