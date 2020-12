Uffizi: donata collezione di oltre 200 disegni dell'artista e scrittore Bino Sanminiatelli

14 dicembre 2020 a

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Oltre duecento disegni dello scrittore e disegnatore toscano del Novecento Bino Sanminiatelli (1896-1984): l'importante gruppo di opere del fondatore della rivista futurista "Noi", nel 1917, è stato donato con lascito testamentario dalla figlia dell'artista, Carla Sanminiatelli, alle Gallerie degli Uffizi. Lo ha annunciato oggi lo stesso museo fiorentino.

L'insieme di 205 disegni copre un arco di tempo che va dagli anni Dieci agli anni Cinquanta del Novecento. Insieme ai fondi Sanminiatelli del Gabinetto G.P. Vieusseux, dell'Archivio Contemporaneo 'Alessandro Bonsanti' e della Fondazione Primo Conti, la collezione di grafica appena giunta al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi costituisce un fondamentale contributo per lo studio e la documentazione dell'ambiente artistico-letterario della Firenze della prima metà del Novecento.

L'ampia produzione di Bino Sanminiatelli scrittore si sviluppa in tre differenti momenti stilistici: quello realista toscano dei primi racconti, quello più elaborato dei romanzi della maturità e quello diaristico-memorialistico. Una suddivisione, questa, che trova un corrispettivo nell'evoluzione della sua produzione grafica. Pur nella costante trascrizione della realtà, lo stile grafico degli anni Dieci, con le sue semplificazioni formali perfettamente in linea con le coeve riflessioni avanguardistiche, lasciarono in seguito il passo, negli anni Venti e Trenta, ad una maggiore solidità compositiva e ad una più profonda e attenta introspezione psicologica, in sintonia con la poetica del ‘Ritorno all'ordine' che, nel campo delle arti figurative, si affermava negli stessi anni. Non a caso Bino, dopo l'infanzia trascorsa a Perignano (Pisa) e l'esperienza liceale romana si stabilì a Parigi, entrò a far parte del movimento futurista, fondando nel 1917 con Enrico Prampolini la rivista internazionale "Noi", e pochi anni dopo ebbe rapporti con i dadaisti di Zurigo e Tristan Tzara.