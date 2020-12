Toscana: Consiglio, 'Dpcm sugli spostamenti, dare interpretazione estensiva' (2)

14 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - “Anche in Valdinievole ci sono gli stessi problemi – ha osservato Luciana Bartolini (Lega) - Si passa da un comune all'altro, tutti sotto i cinquemila abitanti, senza accorgersene e chi viene da fuori rischia di essere multato”.

“Sarei andato oltre. Non si tratta di interpretare un Dcpm, ma di modificarlo, perché privo di razionalità – ha rilevato Stefano Scaramelli (Italia Viva), annunciando voto favorevole - E' rilevante come ci si sposta, non dove ci si sposta. C'è assenza di valenza scientifica in quel decreto”.

Secondo Vittorio Fantozzi (FdI) il testo uscito dalla prima commissione poteva rappresentare una base di lavoro anche per questa mozione. Marco Casucci ha ricordato che il testo della prima commissione si riferiva alle unioni dei comuni, mentre la mozione in discussione è più ampia. “E' incomprensibile mettere sullo stesso piano il comune di Roma -ha detto – con il comune di Montemignaio con quattrocento abitanti”.