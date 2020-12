Tornano le Eroiche del ciclismo, a punto il nuovo calendario in attesa del post Covid

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - La macchina organizzativa dell'Eroica è già oltre il Covid che ha stravolto ogni competizione sportiva dalle Olimpiadi in giù, e annuncia all'Adnkronos i primi appuntamenti sui quali costruire un calendario che si annuncia ricco di eventi. Nel 2021 sono in programma: Eroica Montalcino il 30 maggio, Nova Eroica sabato 17 luglio, Nova Eroica Family domenica 18 luglio e L'Eroica vera e propria, domenica 3 ottobre. Delle caratteristiche di questi tre eventi Eroica l'Adnkronos ne parla con Franco Rossi, da pochi giorni presidente di Eroica Italia dopo la scomparsa improvvisa di Andrea Meneghelli. E arriva subito il primo dato: ci sono già 600 iscritti alla prima delle gare per bici storiche, quella di Montalcino.

"Direi che la risposta del pubblico è entusiasta -dice Rossi-. Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni a Eroica Montalcino e abbiamo superato di slancio 600 iscritti: ci sono le premesse per un boom di partecipanti. Per L'Eroica l'entusiasmo è travolgente: più di 5500 dei 6200 iscritti all'edizione 2020 hanno confermato la partecipazione all'evento del 3 ottobre 2021. Dopo lo straordinario successo di quest'anno penso che anche a Buonconvento saranno tantissimi a partecipare. I dati raccontano di una passione enorme e di una fiducia straordinaria nei nostri confronti. Lavoreremo per dare corso ad ogni aspettativa. Anzi, faremo ancora di più. Covid 19 permettendo, naturalmente".