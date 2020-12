Tlc: Patuanelli, 'progetto rete unica va avanti, in settimana tavolo con operatori'

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Un progetto così importante" come quella delle rete unica in fibra "non può risolversi in poche settimane di lavoro. Le interlocuzioni continuano e questa settimana iniziamo un tavolo importante con tutti gli operatori del settore". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Il progetto Fibercop di Tim va avanti, così come la possibilità di Open Fiber di entrare in quel progetto", ha spiegato.

"Credo che più che parlare di società della fibra bisogna parlare di società delle tecnologie e delle reti. Non è detto che sia la fibra che debba arrivare in tutte le zone del nostro Paese. Ci sono anche tante altre tecnologie, come il wireless o il 5G", ha concluso Patuanelli.