Sudan: Stati Uniti rimuovono Paese da lista nera terrorismo

Khartoum, 14 dic. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno rimosso ufficialmente il Sudan dalla lista nera dei Paesi che sostengono il terrorismo. Lo ha annunciato l'ambasciata statunitense a Khartoum. "E' terminato il periodo di 45 giorni dalla notifica al Congresso ed il segretario di Stato ha firmato una notifica in cui si afferma che la revoca della designazione di Stato sponsor del terrorismo del Sudan è effettiva a partire da oggi (14 dicembre)", si legge nella nota, che segue l'accordo tra il Paese africano ed Israele per la normalizzazione dei rapporti.