Scuola: Consiglio Toscana, 'riprendere al più presto didattica in presenza e in sicurezza' (3)

(Adnkronos) - Di parere opposto il consigliere Maurizio Sguanci (Italia Viva): “Le scuole non sono assolutamente un luogo dove si prende il virus. Firenze ha messo in campo una campagna fatta di 25mila tamponi nelle scuole: i ragazzi positivi sono pochissimi, alla fine della scorsa settimana erano tre”.

Per il presidente della commissione Europa, Francesco Gazzetti, questa mozione accoglie “la richiesta, se non il grido, di considerazione e attenzione di tante ragazze e tanti ragazzi, anche qui, a pochi passi dal Consiglio regionale”. Ragazze e ragazzi “che sì, vogliono tornare a giocare a calcio e a fare danza, ma interpretano la scuola come un elemento fondamentale”. Gazzetti ha invitato a coinvolgere anche il Parlamento regionale degli studenti, “che su questi temi avrà sicuramente contributi specifici da portare per il futuro”.