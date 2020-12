Scuola: Consiglio Toscana, 'riprendere al più presto didattica in presenza e in sicurezza' (2)

14 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La presidente della commissione Cultura, Cristina Giachi ha spiegato la scelta del Patito democratico di condividere “un testo più ampio” rispetto alla mozione originaria della Lega, “mettendo al primo posto la necessità di andare a scuola in sicurezza. La priorità assoluta è il rientro in classe in presenza e in sicurezza. Abbiamo anche appoggiato e incontrato gli studenti che, in modo devo dire abbastanza commovente, stanno passando le loro mattine davanti alle scuole collegati a distanza. Siamo loro vicino, l'attaccamento a una funzione primaria come questa da parte di cittadini tanto giovani non può che far ben sperare per il futuro della nostra comunità”.

Il capogruppo, Francesco Torselli, ha annunciato il voto favorevole di Fratelli d'Italia, precisando: “Non sono un medico, mi piace pensare che nessuno si sia divertito a imporre la mascherina ai bambini e lo stesso discorso vale per la chiusura delle scuole. Piacerebbe a tutti riaprire domattina tutte le scuole in sicurezza, ma se qualche scuola non viene riaperta e se si continua a chiedere di indossare la mascherina, qualche evidenza ci sarà da parte di chi ci chiede questo sacrificio. Con il testo modificato si va in questa direzione, di qui il nostro appoggio all'atto – ha spiegato Torselli -. Di fronte a oltre 60mila morti credo ci siano sacrifici peggiori che non indossare un pezzo di carta o di tessuto davanti alla bocca”.

Anche Diego Petrucci (Fratelli d'Italia) ha confermato l'appoggio alla mozione, con qualche distinguo: “Avrò un figlio degenere, ma mi dice che lui ha bisogno di tornare a giocare a calcio, non di rientrare a scuola. Se fosse necessario, sarei favorevole a prorogare le misure restrittive circa la didattica in presenza: la scuola è il luogo di maggiore trasmissione del contagio”.