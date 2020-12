Recovery: Mazzeo, Biffoni e Menesini, 'tavolo toscano per i progetti Next Generation Ue'

14 dicembre 2020 a

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - "Sarà una occasione irripetibile non tanto per noi, ma per il futuro dei nostri figli perché abbiamo davvero la possibilità di sciogliere alcuni nodi fondamentali della Toscana, a cominciare dalle infrastrutture. Per questo penso che sia non solo doveroso, ma anche utile che il Governo nazionale ascolti chi la Toscana la conosce e sa cosa c'è da fare". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, spiega la proposta, studiata assieme al presidente dei Comuni Toscani, il sindaco di Prato Andrea Biffoni, e al presidente delle Province toscane, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, per costituire una regia toscana sulla gestione dei fondi Ue che arriveranno a partire dal 2021 che coinvolga sia gli amministratori locali sia la società toscana.

“Credo che sia necessario – sottolinea il presidente Mazzeo – dare alla Toscana la possibilità di indicare le priorità di intervento. E questo si potrà fare se saremo in grado di mettere in campo un vero e proprio Patto per la Toscana di domani. Un luogo dove, assieme al presidente Giani, al Consiglio regionale, anche i nostri sindaci e i nostri presidenti di Provincia assieme ai rappresentanti del mondo produttivo e del mondo del lavoro e del Terzo Settore, si possa scrivere insieme sia gli obiettivi, sia i percorsi, e cioè modi, tempi e risorse, per raggiungerli”.

“Dato che il Recovery Plan – aggiunge il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini – si presenta come un piano che dovrà ricostruire le strutture fondamentali della nostra economia così compita dalla crisi pandemica è indispensabile che vi sia un coinvolgimento degli enti locali e delle Province come luoghi di raccordo e coordinamento delle priorità dei singoli comuni e di sostegno, anche tecnico, di quelli più piccoli, ad esempio attraverso stazioni uniche appaltanti nelle province”.