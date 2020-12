Recovery: Amendola, 'investire su sanità rispettando i saldi'

14 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Questo è un investimento da 196 miliardi che non prevede scostamenti e che deve lavorare con dei saldi. Andiamo a vedere anche negli altri piani degli altri Paesi quanto spendono sulla sanità". Lo ha detto Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari europei, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Noi dobbiamo spendere sulla sanità, ma sappiamo che gli investimenti sono per il 40% sul green e per il 20% sul digitale. Poi dobbiamo investire tantissimo sull'industria, inteso come ricerca, sviluppo e potenziamento didattico. Poi ci sono le infrastrutture. Accanto a tutto questo c'è la scelta di investire per la sanità", ha aggiunto.