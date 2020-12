Olio: Premiati Oleifici lancia Olià, etichetta al femminile per supportare le donne

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Da cultivar Biancolilla, tra le varietà autoctone più antiche del panorama siciliano, nasce Olià, un olio extravergine d'oliva frutto di un progetto più ampio, promosso e portato avanti dalle donne che lavorano all'interno di Premiati Oleifici Barbera, storico marchio italiano, in partnership con Arcidonna, associazione nazionale nata a Palermo nel 1986, con l'obiettivo di promuovere la libertà e le pari opportunità delle donne, valorizzandone creatività e identità, combattendo le discriminazioni. Parte dei proventi di Olià saranno infatti devoluti proprio a quest'associazione, da sempre impegnata nel dar voce alle istanze delle donne.

“Il progetto Olià - spiega Manfredi Barbera, amministratore delegato della Manfredi Barbera & Figli Spa e consigliere nazionale di Federolio - è frutto della solidarietà e intende valorizzare lo spirito d'iniziativa e l'identità femminile, cuore pulsante della nostra azienda, in cui oltre il 60% della forza lavoro è rappresentata proprio dalle donne, attraverso un processo del tutto involontario. Anche per questo con Olià abbiamo deciso di devolvere una quota ad Arcidonna su ogni bottiglia venduta, per sostenerne i progetti e l'attività”.

A supporto del lancio di Olià è stata predisposta una campagna fotografica - realizzata da Giovanni Filippi - che ha visto protagoniste 20 donne siciliane, tra imprenditrici, giornaliste, chef e attrici, legate all'associazione Arcidonna, che hanno prestato il loro volto per promuovere quest'olio e questa etichetta dedicata alle donne e ai valori delle pari opportunità.

“Quando Manfredi Barbera mi parlò di questo progetto produttivo dedicato alle donne - spiega Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidonna - lo trovai subito interessante anche perché anch'io, sull'isola di Ustica e in Maremma, produco olive e olio. Conosco bene quanta cura e dedizione occorrono per mantenere questa tradizione produttiva e impegnarsi a trasferirla alle nuove generazioni. Arcidonna ha sempre guardato con grande interesse al mondo agricolo e alla trasformazione agroalimentare di qualità. Nell'olio, nel vino, nel settore agrumicolo, le donne hanno conseguito in Sicilia risultati importanti, non solo come imprenditrici e capitane d'azienda, ma anche come professioniste e manager, portatrici di una visione d'innovazione e di ricerca continua. Olià è un segno distintivo generato da questa cultura”.

L'olio extra vergine di oliva di Olià è il frutto di un processo di estrazione a freddo, ottenuto entro e non oltre le 12 ore dalla raccolta. Nasce così un olio di grande levatura, caratterizzato da un color giallo oro, con un netto sentore erbaceo e leggere note piccanti sul finale. Un prodotto di nicchia in edizione limitata, con una produzione iniziale pari a 5.000 bottiglie - a cui l'azienda è pronta ad aggiungere un ulteriore stock - che entreranno in commercio nei mercati italiani e internazionali nel mese di dicembre.

Il suo packaging essenziale e delicato, le linee sinuose della bottiglia e dell'etichetta rosa pastello riconducono all'universo femminile. Realizzata in carta perlata antiolio, l'etichetta è caratterizzata da serigrafie e lamina in oro rosa per evidenziare il nome. Olià viene proposto all'interno di un gift box appositamente dedicato.