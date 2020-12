Natale: Bettaknit lancia regalo 'fai da te' made in Italy ed ecosostenibile

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Labitalia) - Un brand italiano che ha rivoluzionato la 'maglieria fai da te' con i suoi kit maglia e uncinetto di lusso, i filati pregiati e il design iconico, e che per questo Natale 2020 lancia la sua proposta made in Italy, che viaggia online e vuole 'fare compagnia' durante le festività che quest'anno necessariamente saranno più casalinghe. E' Bettaknit, brand nato nel 2010 come spin-off di una storica azienda familiare del distretto tessile pratese: 4 sorelle hanno unito la loro passione per la moda, la maglieria fatta a mano e il 'fare la maglia' con il patrimonio di conoscenza del mondo industriale tessile rendendo così accessibili, attraverso un e-commerce, ad artigiani, creativi e appassionati di tutto il mondo, quei filati pregiati che da sempre sono passati per le loro mani. In quegli stessi anni nelle più grandi città europee ed americane, il knitting e il crocheting stavano diventando una tendenza trasversale creando una vera e propria comunità.

"Scegliere di regalare un kit Bettaknit - spiega una nota dell'azienda - è anche un modo per premiare un marchio che fa del made In Italy al 100% un vero e legittimo vanto, che abbraccia anche il rispetto per l'ambiente: filati prodotti in modo ecosostenibile e molti dei quali frutto del recupero e riutilizzo di materiali di scarto, quali ad esempio il filato denim ricavato da jeans usati o il cashmere rigenerato da vecchi maglioni". A prescindere dalle celebrazioni del Natale, il knitting vede anche aumentare sempre più la propria valenza di passatempo terapeutico, oltre che creativo. "La relazione tra lo yoga e il lavoro a maglia è stata ampiamente evidenziata negli scorsi anni, con importanti ricerche", sottolinea.

Per ciò che concerne le idee natalizie di Bettaknit, la proposta è declinata in tre kit e tre pattern gratuiti. Un kit è dedicato a un classico berretto in lana grossa, con un ricamo divertente a scelta tra i classici soggetti natalizi. Gli altri due kit riguardano due proposte di lavorazione con il cashmere riciclato (un cappellino e un top senza maniche dolcevita). I pattern gratuiti, anch'essi con temi natalizi, sono ideati per la realizzazione di un cappello, di un paio di guanti e di un cuscino come colorato complemento d'arredo.