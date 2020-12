Milano: rapina farmacia, arrestato 23enne

14 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Milano un uomo, accusato di aver rapinato un uomo assieme a un complice. I due, nascosti da mascherine e cappucci, sono entrati in una farmacia di via Marochetti, in zona Corvetto, e, minacciando di avere un'arma in tasca, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 200 euro, e i cellulari delle dipendenti. Poi sono fuggiti in bicicletta. I carabinieri sono intervenuti sul posto e dopo pochi minuti hanno fermato un uomo, un cittadino marocchino di 23 anni, vicino alla stazione di Rogoredo, con parte della refurtiva e i cellulari delle dipendenti della farmacia. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.