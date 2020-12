Milano: furti nelle stazioni ferroviarie, due arresti

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia ferroviaria ha arrestato due persone a Milano e ne ha denunciate altre due per furto. Gli agenti sabato in Stazione Centrale hanno sorpreso un cittadino marocchino di 27 anni mentre apriva la portiera di un'auto in sosta in via Pirelli per rubare un borsa per computer. L'uomo è scappato a bordo di uno scooter guidato da un complice. I due sono stati inseguiti e fermati. Nel corso della colluttazione che ne è seguita, il 27enne è stato bloccato, mentre l'altro uomo è riuscito a fuggire.

Alla proprietaria dell'auto, una cittadina cinese, è stata restituita la borsa, contenente 6mila euro in contanti, due carnet di assegni e un pc portatile.

Nella stazione di Milano Lambrate la polizia ha arrestato un cittadino moldavo di 18 anni e denunciato i due complici, due italiani di 17 anni, per tentata rapina in concorso. Nel piazzale di fronte alla stazione i tre hanno aggredito un uomo per rubargli lo zaino. Ma sono stati bloccati dalla polizia.