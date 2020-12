Lombardia: Regione stanzia 7 mln per efficientamento energetico case popolari

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia ha approvato 13 interventi di efficientamento energetico per un ammontare di 7,4 milioni di euro a fondo perduto nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Le risorse sono destinate a ristrutturare dal punto di vista energetico Servizi abitativi pubblici (Sap). Si tratta di stabili già esistenti, di proprietà delle Aler di Brescia-Cremona-Mantova, Pavia-Lodi, Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, Bergamo-Lecco e Sondrio. Oltre che del comune di Gallarate.

"Sostenibilità ed efficientamento energetico - dice l'assessore regionale ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo - sono priorità di questa Amministrazione. La lotta al cambiamento climatico, infatti, deve partire dal basso, dai territori, da modelli di sviluppo improntati all'economia circolare e sostenibile. I 13 interventi attuali fanno parte di un gruppo di progetti, ammissibili ma non ancora finanziati col precedente bando a graduatoria, deliberato il 21 ottobre 2019. È un'iniziativa del valore complessivo di 15 milioni euro più i 7,5 attuali, dunque di circa 22,5 milioni totali a fondo perduto. Per i 24 immobili finanziati in precedenza su tutto il territorio regionale (con misure 2020 del bando Por-Fesr) sono già in corso le gare di affidamento".