Lombardia: Regione stanzia 7 mln per efficientamento energetico case popolari (2)

(Adnkronos) - L'assessore regionale a Politiche Sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, ha sottolineato che "come è evidente dal susseguirsi di tutte queste iniziative e dalle cifre stanziate, Regione Lombardia sta sostenendo uno sforzo molto importante. Perché ci crede e vuole trasformare questo prezioso patrimonio che è di tutti. Un impegno che va nella direzione di rendere più abitabili, meglio fruibili e più ecologici gli edifici e gli stabili Aler, che hanno bisogno di un restyling, più o meno profondo. Ciò per restituire vivibilità e contribuire, con le altre iniziative tipo sociale, sanitario e di sicurezza che abbiamo in atto, a migliorare la vita nei quartieri".