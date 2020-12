Lombardia: Regione stanzia 479 mln per potenziamento linee Ferrovienord

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 479 milioni di euro per potenziare e sviluppare la rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord, incrementando le condizioni di sicurezza e la manutenzione. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

“La delibera – commenta Terzi - mette in campo stanziamenti ingenti per l'efficienza delle linee afferenti alla Regione, quelle di competenza diretta di Ferrovienord, potenziando la rete e implementando la sicurezza ferroviaria, in modo da creare le condizioni a livello infrastrutturale per migliorare il servizio. Si tratta di opere strategiche che interessano i territori delle province di Milano, Monza, Como, Brescia, Varese, quelli dove sono presenti le linee Fn”.

Sono previsti 15 milioni di euro per il potenziamento del Nodo di Bovisa, 194 milioni di euro per il finanziamento dei progetti contenuti nel Piano Lombardia, 120,3 milioni di euro per il collegamento dell'aeroporto di Malpensa Terminal 2 alla linea ferroviaria del Sempione a Gallarate e 150 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria.