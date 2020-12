Governo: Boschi, 'per Iv rimpasto non è assolutamente a ordine del giorno'

14 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Di vero c'è semplicemente che l'educazione e la pacatezza nei toni di Italia Viva non è arrendevolezza. Noi siamo convinti che i problemi che solleviamo sul Piano e sulla Task force sono condivisi dalla maggior parte degli italiani. IV non li pone per strapuntini o per il rimpasto che per noi non è assolutamente all'ordine del giorno". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, in una lunga intervista al tg4.