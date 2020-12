Coronavirus: record ricoveri a Zurigo, terapie intensive piene al 100%

14 dicembre 2020 a

Zurigo, 14 dic. (Adnkronos/Ats) - Il numero di persone ospedalizzate nel canton Zurigo è salito a 535, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 72 ore, il cantone più popoloso della Svizzera - oltre 1,5 milioni di abitanti - ha contato altri 41 decessi, per un totale di 607 morti.

Delle 535 persone ricoverate, 99 si trovano nei reparti di cure intensive, anche questa una cifra record, in base ai dati del Dipartimento della sanità. L'occupazione dei letti di terapia intensiva raggiunge quasi il 100%. Esistono capacità di riserva, ma soltanto per casi isolati, avverte in una nota l'Associazione degli ospedali zurighesi (Vzk).