Coronavirus: Mazzeo, 'necessario evitare terza ondata, governo faccia chiarezza'

Firenze, 14 dic. - (Adnkronos) - Gli sforzi e i sacrifici non sono finiti. Occorrono altri sacrifici, perché "tanto più si è responsabili, tanto più si è liberi. Certo il Governo deve fare chiarezza. I dati sanitari della Toscana sono migliori di altre Regioni, eppure restiamo in zona arancione e le cittadine e i cittadini non comprendono il permanere di uno stato ad alto rischio". È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, intervistato a margine della seduta di oggi, lunedì 14 dicembre.

"Dobbiamo ripartire velocemente e in sicurezza, senza compromettere il delicato equilibrio tra salute e lavoro - ha sottolineato il presidente Mazzeo - Rispettare le regole è fondamentale e la Toscana ha fatto la sua parte riuscendo a recuperare meglio di altre Regione grazie al contributo di tutta la collettività. Il sacrificio, enorme, che continuiamo a chiedere è necessario. Dobbiamo capire che se ci sarà un'ulteriore pressione sul sistema sanitario la situazione diventerà ancora più drammatica".

"Da parte nostra - ha continuato Mazzeo – insisteremo nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti, ma chiediamo al Governo chiarezza: le cittadine e i cittadini hanno bisogno di comprendere fino i fondo il permanere della Toscana in zona arancione". Mazzeo ha concluso: "Costruire regole e convinzioni in trasparenza è condizione necessaria per far ripartire le attività economiche e produttive, evitando il dramma di una terza ondata".