Coronavirus: Mattarella, 'solo con sforzo collettivo si può superare emergenza'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il 14 dicembre 1960, un gruppo di paesi che condividevano i medesimi valori di libertà e democrazia firmò l'accordo che trasformava l'Organizzazione Europea per lo Sviluppo Economico, creata nel 1948 per amministrare il Piano Marshall, nell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. L'accordo metteva le basi per una collaborazione internazionale che, sulla base dell'esperienza che ha modellato la ricostruzione post-bellica, ha contribuito a promuovere lo sviluppo". Si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 60° anniversario dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

"L'Ocse ha saputo in questi decenni interpretare e realizzare al meglio quanto può offrire un'organizzazione multilaterale basandosi sul principio del confronto e dello scambio di esperienze in un esercizio sempre fondato sull'evidenza dei dati. Le iniziative nel campo della tutela degli investimenti, per la trasparenza dei mercati, nel coordinamento delle politiche sociali e fiscali, nella lotta contro l'evasione, l'infaticabile azione nel contrasto alla corruzione, il monitoraggio dell'efficacia delle politiche educative fanno dell'Ocse un'espressione preziosa della capacità di organizzarsi della Comunità internazionale".

"Oggi l'emergenza pandemica richiede all'Ocse di mostrare quello stesso spirito che animò i suoi primi anni. Come sessant'anni fa, l'Organizzazione si trova di fronte alla sfida di individuare scelte fondamentali per le nostre società che consentano di riprendere la strada del progresso, ricucendo le pesanti lacerazioni sociali alle quali stiamo assistendo. Solo uno sforzo collettivo, solo un multilateralismo efficace, potranno consentire alla Comunità internazionale di superare questa emergenza e di affrontare sfide globali, dai cambiamenti climatici, ai flussi migratori, alla digitalizzazione e a quella, oggi più che mai attuale, della costruzione di società resilienti".