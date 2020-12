Coronavirus: Del Bono, 'indicazioni siano meno schizofreniche'

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo coniugare la sicurezza con la vita e non è semplice, perché tutti avvertiamo che c'è una torsione fra l'esposizione al rischio del contagio e contemporaneamente la necessità che non ci sia implosione sociale ed economica del Paese. Certo, bisognerebbe essere meno schizofrenici. E' chiaro che se diamo delle indicazioni, queste devono trovare il loro punto di equilibrio e di mediazione". Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, partecipando all'assemblea generale di Confindustria Brescia, sulle misure per il contenimento del contagio di coronavirus.