AWorld in Support of ActNow lancia una nuova campagna per orientare a uno stile di vita sostenibile

(Torino, 14 dicembre 2020) - 12 dicembre 2020: nel 5° dell’anniversario degli Accordi di Parigi e in occasione del Climate Ambition Summit 2020

Torino, 14 dicembre 2020 - AWorld, l’app italiana che guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente, selezionata dalle Nazioni Unite come app ufficiale a supporto della campagna mondiale contro il climate change ActNow, nel giorno del 5° anniversario del “Paris Climate Change Agreement” invita ad agire sostenibilmente attraverso una nuova campagna di sensibilizzazione e orientamento a uno stile di vita di minore impatto ambientale.

I cosiddetti “Accordi di Parigi” con i quali le nazioni hanno deciso di contrastare il cambiamento climatico con politiche e azioni di investimento verso un futuro a basso tenore di carbonio e climaticamente sostenibile, hanno l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C. I risultati concreti sono tuttavia ancora lontani ma possono essere raggiunti anche attraverso azioni individuali che contribuiscano alla trasformazione dello stile di vita e delle abitudini collettive.

“È questo l’obiettivo che a livello globale AWorld e ActNow si impegnano a stimolare negli individui e nelle collettività con una campagna esortativa destinata anche ad attirare l’attenzione pubblica” – afferma Marco Armellino, presidente di AWorld – “Dimostrando l’impegno concreto a definire stili di vita più virtuosi e sostenibili, individui e collettività potranno chiedere ai governi con maggiore forza e coerenza di tener fede agli accordi di Parigi”.

“La campagna è stata pensata per raggiungere un pubblico vasto e globale, per questo si muoverà su Instagram dagli account ufficiali delle Nazioni Unite e di Actnow oltre che sulla nostra app – aggiunge Alessandro Armillotta, CEO di AWorld - e promuoverà un messaggio positivo attraverso l’uso dell’hashtag #colorthefuture e di un filtro che permette a chi lo usa, di colorare in un soffio il grigio scenario circostante”.

La campagna sarà annunciata durante il Climate Ambition Summit 2020 organizzato con la collaborazione del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, del primo ministro britannico Boris Johnson, del presidente francese Emmanuel Macron, del presidente cileno Sebastián Piñera e del primo ministro italiano Giuseppe Conte, con l’ausilio di un video che vede la partecipazione attiva di alcuni influencer italiani e internazionali, ambassador ONU, che inviteranno i propri followers sia a utilizzare il filtro per diffondere la call to action, sia a compiere sistematicamente azioni sostenibili concrete.

Qui il video presentato al Climate Ambition Summit https://vimeo.com/488258249

Qui il filtro #colorthefuture https://www.instagram.com/ar/321800422491364/

L’app Aworld, disponibile per iOS e Android, è scaricabile qui: https://actnow.aworld.org/

AWorld

AWorld è la piattaforma che unisce e guida persone, aziende e organizzazioni a promuovere uno stile di vita sostenibile. Fondata dagli imprenditori italiani Alessandro Armillotta, Marco Armellino e Alessandro Lancieri, per la sua innovativa modalità di incentivo al miglioramento delle abitudini basata su tecniche di gamification, è stata ritenuta lo strumento ideale per conseguire gli obiettivi prefissati da clienti di rilievo tra cui Capgemini, Green Pea (Eataly), Flowe (Banca Mediolanum).

AWorld è vincitrice dei premi Zurich Innovation 2020 e Impact Now 2019 ed è stata inoltre selezionata come finalista del programma di accelerazione Magic Wand 2020 di Digital Magics.

La startup ha ricevuto nel mese di luglio un round di investimento guidato da CDP e Digital Magics.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.aworld.org

ActNow

ActNow è la campagna globale delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico. L’iniziativa è una parte cruciale dello sforzo coordinato intrapreso dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza, l'ambizione e l'azione per contrastare il cambiamento climatico e accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi. Sviluppata principalmente online e sui social media, ActNow utilizza i progressi dell'Intelligenza Artificiale (AI) per stimolare un cambiamento nei comportamenti delle persone. ActNow Bot raccomanda azioni quotidiane per ridurre le nostre emissioni di carbonio - come, ad esempio, viaggiare in modo più sostenibile, risparmiare energia o mangiare meno carne.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.un.org/en/actnow

Contatti per la stampa

Alessio De Bernardi

adb.comunicarte@gmail.com

Rosamaria Salatino

rosamariasalatino2@gmail.com