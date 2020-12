Recovery: Conte, Italia deve farsi trovare pronta, riforme e investimenti pilastri**

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il governo italiano è stato tra i più convinti promotori della svolta Ue nel 2020, il lancio del Next Generation Eu. Il nostro Paese deve farsi trovare pronto e per farlo la strategia si orienterà sulla fiducia, le riforme e gli investimenti, tre assi portanti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio al Rome Investment Forum 2020

"E' fondamentale tornare ad assicurare al Paese una vera mobilità sociale - prosegue il premier -. La riforma fiscale, a partire da quella dell'Irpef, dovrà garantire maggiore equità, eliminando gli spazi per una concorrenza sleale delle imprese. La riforma della Pa avrà l'obiettivo di rendere la pubblica amministrazione moderna ed efficiente".

Per il presidente del Consiglio "nessun processo di crescita potrà innescarsi senza una decisa azione riformatrice della macchina dello Stato", per questo "acceleriamo anche sulla riforma della giustizia civile", oltre a rimarcare la necessita di dare impulso "alle infrastrutture per il Paese".