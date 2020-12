Governo: Conte vede delegazioni maggioranza, alle 16.30 M5S alle 19 Pd**

14 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Giornata fitta di impegni per il premier Giuseppe Conte, che oggi, oltre al punto con i capi delegazione, il Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sulla possibile ulteriore stretta in vista delle festività natalizie, sonderà anche le forze di maggioranza. Gli appuntamenti in agenda, al momento, prevedono alle 16.30 una delegazione M5S e alle 19 il Pd. Non è ancora chiaro se gli incontri sono stati fissati per un ulteriore confronto sui possibili nuovi divieti per il Natale o se si tratta di appuntamenti finalizzati ad avviare quella verifica di governo chiesta da diversi esponenti della maggioranza.