Vaccini: sindaco Desio, 'Lega al Pirellone taccia, da Regione errori e mancanze'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi ho sentito alcuni medici desiani e quel che risulta è che mancano dal 35 al 50% dei vaccini antinfluenzali richiesti e che sarebbero necessari per proteggere almeno il 75% dei 9000 over 65 residenti a Desio". Lo dichiara il sindaco di Desio (Monza e Brianza) Roberto Corti, rispondendo alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale della Lega, Andrea Monti.

"Dagli esponenti della Lega in Consiglio regionale continuano ad arrivare dichiarazioni inopportune per non dire peggio, su quanto Regione Lombardia avrebbe fatto per tutelare le persone più esposte. Nei giorni scorsi i medici desiani sono stati convocati dall'Ats per la consegna di 3 vaccini (tre!) ciascuno'", spiega il primo cittadino.

"Considerato il numero di errori, alcuni molto gravi, commessi durante i mesi di pandemia, sarebbe consigliabile tacere, piuttosto che avventurarsi in proclami, scaricando per giunta la colpa sul governo, delle mancanze di Regione Lombardia. Ricordo che la sanità e l'acquisto dei vaccini antinfluenzali è responsabilità, oltre che dovere, delle Regioni. Dagli esponenti della maggioranza sarebbe auspicabile finalmente un atteggiamento più credibile e collaborativo", conclude Corti.