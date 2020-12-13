Rossi: Di Maio, 'bellissima idea intitolargli l'Olimpico'

Roma, 13 dic (Adnkronos) - Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi à "una bellissima idea. Dovranno decidere le due squadre, Lazio e Roma". Lo ha detto Luigi Di Maio a 90 minuto.

"Rossi rappresentava anche umanamente un punto di riferimento del Paese. L'82 per noi è stato un anno di liberazione, mentre Rossi segnava quei gol noi ci stavamo lasciando alle spalle gli anni piombo, avevamo un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini, stavano cambiando tante cose. Per questo ci portiamo nel cuore le prodezze di Rossi di quei giorni", ha aggiunto il ministro degli Esteri.