Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Non bastava vedere #DiMaio a @90minutoRai (per carità) dobbiamo subirci anche gli stracci che volano tra Pd e M5s per chi va più minuti in onda. Si prendono a “cazzotti” quelli che strillavano “fuori i partiti dalla Rai”... sarebbe divertente se non fosse ridicolo". Così su Twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione di Vigilanza Rai.

