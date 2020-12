13 dicembre 2020 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - Renzi segretario generale della Nato? "Ha tutte le carte per farlo, ma è inutile parlare ora di una cosa che avverrà tra un pò di tempo e che si decide più in altre sedi che in Italia. Poi, mi pare che lui abbia detto che non è nei suoi desideri, va chiesto a lui". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più.