Covid Brasile, superati 181mila morti

(Adnkronos) - Il Brasile ha superato i 181.000 morti per coronavirus questo sabato registrando 686 nuovi decessi che hanno portato il numero totale di morti nella pandemia fino ad ora a 181.123 persone. Il governo brasiliano ha presentato il suo piano di vaccinazione garantendo oltre 100 milioni di dosi del progetto AstraZeneca. Allo stesso modo, lo Stato è in trattative complete con Pfizer per acquisire altre 70 milioni di dosi.

Il nuovo piano identifica anche quattro gruppi di vaccinazione prioritari, che contano 50 milioni di persone. Il primo gruppo comprende operatori sanitari, persone di età superiore ai 75 anni e popolazione indigena maggiorenne. Un secondo gruppo sarà composto dagli over 60, un terzo dagli over 18 appartenenti a gruppi a rischio con patologie pregresse e un quarto gruppo composto da insegnanti, forze dell'ordine e dipendenti del sistema carcerario.