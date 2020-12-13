Coronavirus: Fontana, '20 mln i sussidi già erogati a micro imprese lombarde'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Ammontano a poco meno di 20 milioni i sussidi già erogati alle micro imprese lombarde delle filiere produttive che maggiormente stanno soffrendo la crisi economica causata dalla pandemia del Covid, per le quali "i ristori governativi risultano evidentemente insufficienti". A due settimane dalla chiusura dell’Avviso 1 della misura 'Si Lombardia', "oltre il 70% di queste micro imprese hanno ricevuto il sussidio regionale dopo aver presentato correttamente la relativa domanda gestita esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it", è quanto si legge in una nota della Regione.

Più precisamente, su 19.194 domande presentate per un corrispondente ammontare di 28.407.500 la tesoreria regionale ha effettuato 13.408 pagamenti per un valore complessivo di 19.885.000 euro. Entro domani, saranno completate le procedure di verifica e pagamenti per ulteriori 1.661 per un corrispondente ammontare di 2.491.500 euro. Nel frattempo, è ancora aperto l’Avviso 1-bis (martedì 15 dicembre la chiusura) che prevede gli stessi sostegni regionali per altre 6 filiere di micro imprese che a ieri sera registrava poco meno di 7 mila domande.

"Dopo aver costruito un impianto organico di sostegni a imprese, lavoratori e famiglie lombarde che stanno particolarmente soffrendo la crisi economica - ricorda il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - ho chiesto una procedura burocratica semplice e che soprattutto si concludesse con bonifici effettuati entro Natale".