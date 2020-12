Cinema: il premio Oscar Wiseman apre la 10ma edizione di 'Venezia a Napoli' (3)

13 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Saranno Gianluca e Massimiliano De Serio gli ospiti di sabato 19 per il film 'Spaccapietre' e domenica 20 Alessandro Rossellini, primo nipote di Roberto Rossellini, presenterà materiali extra e inediti della sua saga di famiglia 'The Rosselinis'. Il film sarà disponibile su chili.com (per gentile concessione di Nexo Digital) solo il giorno 20 dicembre per gli accreditati del festival con un codice di visione da richiedere all'indirizzo [email protected]

Per celebrare il decennale della manifestazione sono attesi grandi ospiti del panorama cinematografico internazionale. Il cineasta taiwanese Tsai Ming Liang (venerdì 18 dicembre alle ore 15) e il maestro del cinema giapponese Shinya Tsukamoto (sabato 19 dicembre alle ore 11) che terranno due masterclass in diretta sulla piattaforma Zoom riservate agli accreditati della rassegna che potranno prenotarsi alla mail [email protected] Le masterclass saranno poi in replica su Mymovies e canali social di Venezia a Napoli. Per i dieci anni di Venezia a Napoli, sarà ospite anche la cantante, autrice e performer newyorchese Laurie Anderson (data in definizione).