Bergamo: finge chiusura bar ma serve clienti, multa per norme anti Covid

13 dicembre 2020

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Finge la chiusura del bar ma riceve lo stesso i clienti: scatta così la sanzione per violazione normativa anti Covid. Nella giornata di ieri, intorno alle 20, i carabinieri della stazione di Calcinate (Bergamo) hanno verificato un bar di Bagnatica che, pur avendo le saracinesche abbassate, accoglieva diversi avventori intenti a consumare alcolici, in violazione al divieto di assembramento e al rispetto del distanziamento interpersonale. L'esercizio commerciale è stato sanzionato per una somma complessiva di 400 euro e con la chiusura dell'attività per cinque giorni, mentre quattro clienti sono stati sanzionati per mancato rispetto del distanziamento interpersonale.