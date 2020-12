Piazza Fontana: Fontana, 'è ferita ancora aperta'

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "Una ferita ancora aperta, una sentenza mai emessa verso gli esecutori materiali della strage, ossia verso coloro che materialmente portarono la valigia con la bomba nel cuore di Milano. Dopo oltre 50 anni non dimentichiamo le vittime della strage e riaffermiamo i nostri principi costituzionali di libertà e democrazia". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook in occasione del 51esimo anniversario della strage. "Il terrorismo non vincerà mai sulla vita", aggiunge.