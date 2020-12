Pavia, travolta e uccisa da suv: caccia a pirata strada

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Una donna di 68 anni ha perso la vita a Pavia investita da un'auto. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Stando alle prime ricostruzioni l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di sera. Il guidatore sarebbe stato al volante di un grosso suv che dopo l'incidente non si sarebbe fermato, scappando via. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la donna.

La donna investita stava facendo rientro a casa sulla sua bicicletta dopo essere andata a trovare la sorella. La polizia non dispera di poter rintracciare l'investitore, anche se sulla dinamica le circostanze sono ancora poco chiare. L'unica testimone, un'altra donna, avrebbe detto di aver visto andare via un suv. La vittima portata all'istituto di medicina legale è stata riconosciuta dai parenti.