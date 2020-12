Fiere: al via master Progea di Fondazione Fiera Milano

12 dicembre 2020 a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Ha preso il via l'edizione 2020-2021 del Master Progea in progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita. Le lezioni del master sono state avviate in modalità 'distance learning', ma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno gli studenti torneranno in aula. "Il sistema Fiera Milano guarda con fiducia e speranza ai giovani che in un momento tanto complicato intraprendono un cammino didattico che li porterà ad operare nel nostro settore", ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. "Questo rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare perché nel giro di pochi mesi la nostra attività possa definitivamente ripartire".

Nell'aula virtuale i 14 studenti, 12 ragazze e 2 ragazzi, provenienti da varie parti d'Italia fino a giugno affronteranno oltre 500 ore di lezione, seguite da un tirocinio di sei mesi in aziende del settore fiere ed eventi. Fondazione Fiera Milano e Salone del Mobile Milano hanno scelto di dedicare la 14esima edizione del Progea a Manlio Armellini, che dal 1965 al 2009 è stata la figura principale del Salone del Mobile di Milano.