Egitto: da Zaki lettere in cui denuncia problemi di salute fisica e mentale

Il Cairo, 12 dic. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per lo stato di salute fisica e mentale di Patrick Zaki", scrivono familiari e amici dell'attivista in un post pubblicato sulla pagina "Patrick Libero" di Facebook dopo che lo studente arrestato lo scorso febbraio durante una visita ai genitori in Egitto ha consegnato ai familiari, che hanno potuto visitarlo oggi, due diverse lettere, una scritta e datata 22 novembre e una scritta proprio oggi.

Zaki chiede "un anti dolorifico forte e preparati per riuscire a dormire meglio". "Il mio stato mentale non va molto bene. Continuo a pensare all'università e all'anno che ho perso senza nessuno che ne comprenda la giustificazione. Mi manca la mia casa, le strade e l'università (di Bologna, ndr)", scrive inoltre, denunciando come la recente decisione delle autorità di estendere la sua carcerazione di altri 45 giorni sia "deludente e come al solito priva di ragionevoli motivazioni"

"Ho passato in carcere troppo tempo e ogni giorno si fa più pesante. Ho perso la speranza di dare esami per il secondo semestre di fila....e questa è una delle principali questioni che mi preoccupano costantemente", scriveva il 22 novembre. (segue)

familiari e amici sollecitano la sua immediata scarcerazione, 'siamo molto preoccupati per il suo stato di salute'

"Chiediamo la sua immediata scarcerazione, per la mancanza di giustificazioni legittime per la sua permanenza in carcere e per l'impatto negativo crescente che sua avendo su di lui la sua carcerazione", aggiungono gli autori del post.

" Anche se siamo sollevati dal ricevere sue notizie, siamo molto preoccupati per il suo stato di salute mentale e fisico che si sta deteriorando con il passare del tempo".

"Dal contenuto delle lettere è chiaro che le condizioni mentali non sono buone e che è estremamente deluso e stressato e soffre di insonnia. Inoltre il suo mal di schiena è molto preoccupante perché si sta aggravando. Chiediamo il suo rilascio immediato prima che le sue condizioni di salute si aggravino ulteriormente".