Coronavirus: Conte, 'uno spartiacque, ora lavorare tutti nella stessa direzione'

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "La pandemia rappresenta per tutti noi uno spartiacque, ha sottolineato senza mezzi termini anche i limiti dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l’acuirsi delle disparità socioeconomiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modell idi sviluppo, ci ha costretti tutti ad assumere, nessuno escluso, la responsabilità non già di ritornare presto alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica ed anche economica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento a Equologica.

"C’è una cosa che questa emergenza ci ricorda ogni giorno, direi, la forza delle persone che lavorano nella medesima direzione. Lo abbiamo visto nei momenti di difficoltà quando il Paese si è stretto in una grande impegno mutualistico. Lo vediamo ancora oggi, in chi si rimbocca le maniche per ripartire. In chi non cede alla frustrazione e al pessimismo. In chi non si stanca di cercare soluzioni per rimettersi in marcia", ha sottolineato Conte.