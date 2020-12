Caso Regeni: Fico, 'per ottenere la verità l'Europa deve essere unita'Sottotitolo

12 dicembre 2020 a

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Se non riusciamo ad andare a dire che è impossibile che avvenga una cosa del genere e si rimanga impuniti, si sbaglia strada". Lo ha detto Roberto Fico nel suo intervento all'assemblea di Equologica parlando del caso Regeni.

"Dobbiamo per forza ottenere verità, ma insieme ad altri Paesi. Se Al Sisi va da Macron e fa tre giorni di visita l'Italia e la Francia devono poter viaggiare insieme -ha sottolineato il presidente della Camera-. Se no, quello che l'Italia non fa lo fa la Francia, quello che la Francia non fa lo fa la Germania e chi si avvantaggia da questa situazione è Al Sisi".

Fico ha ribadito: "L'Europa deve essere unità con una politica estera comune e risultati importanti in politica estera e internazionale".