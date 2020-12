Caso Gregoretti: Salvini, 'da Conte mi aspetto la verità, dica quello che è successo'

12 dicembre 2020 a

a

a

Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Mi aspetto dal Presidente Conte la verità, non mi aspetto complimenti o favori, o bugie ma la verità che, peraltro, ha già espresso diverse volte dicendo 'io ricollocavo' e 'io facevo sbarcare'". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva cosa si aspetta dalla deposizione di Giuseppe Conte il prossimi 28 gennaio a Palazzo Chigi per il caso Gregoretti. "Mi aspetto che dica quello che è successo non barricandosi dietro dei tristi non ricordo come qualche mio collega ha fatto oggi", ha detto.