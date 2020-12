Caso Gregoretti: Bongiorno, 'ho provato tantissimo imbarazzo per Toninelli'

12 dicembre 2020 a

a

a

Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho provato oggi tanto imbarazzo, anzi tantissimo imbarazzo per Toninelli. Tutto mi aspettavo tranne che sentirmi dire 'non partecipavo o non ricordo'". Lo ha detto Giulia Bongiorno parlando della deposizione di Danilo Toninelli all'udienza preliminare di oggi. "Ho provato tanto imbarazzo perché io c'ero in quel governo - dice - ricordo quello che succedeva, io mi ricordo benissimo che i ministri competenti andavano con Conte a discutere con Salvini di queste vicende al Cdm e noi ministri che non eravamo interessati a queste questioni stavamo ore e ore ad aspettare mentre". "Il gruppetto era formato da Toninelli e Salvini e Di Maio". E conclude: "Ho invece apprezzato la Trenta".