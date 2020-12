Clima: Biden, 'torneremo accordi Parigi primo giorno mia presidenza'**

12 dicembre 2020 a

Washington, 12 dic. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti torneranno negli accordi di Parigi nel primo giorno della mia presidenza ed io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla presidenza". E' quanto ha detto il presidente eletto Joe Biden in una dichiarazione in occasione dei cinque anni dalla firma degli accordi di Parigi dai quali Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti.