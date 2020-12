Università: Milano, da Regione Lombardia 130 mln per campus Statale a Mind

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - E' stato presentato il nuovo campus dell'Università Statale di Milano per le facoltà scientifiche nell'area Mind, un polo che ospiterà una comunità di oltre 23mila persone. Regione Lombardia, dall'inizio dell'attuale legislatura regionale, ha finanziato l'università e la ricerca lombarde con 407 milioni di euro, di cui 130 milioni proprio destinati alla realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, oltre che una serie di iniziative per il diritto allo studio e per le borse di studio.

“La trasformazione dell'area Expo 2015 è fondamentale per puntare sull'innovazione e sulla ricerca come punti fermi per il nostro futuro", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Gli investimenti li dobbiamo fare in questa direzione, mettendo i nostri giovani nelle migliori condizioni per lavorare e progettare il domani. Il nostro impegno e anche rivolto ad accompagnare una riqualificazione del comparto di città studi che potrà continuare ad essere un hub di conoscenza".

Il vicepresidente regionale e assessore a Ricerca e Università, Fabrizio Sala, ha spiegato che "il campus in Area Mind ha il pregio di mantenere un contatto diretto con il polo di Città Studi attraverso una connessione in tempo reale utilizzando la tecnologia 5g. E' fondamentale che si creino continue collaborazioni e sinergie con i ricercatori in Area Mind e gli universitari del Campus. Sarà questa contaminazione a rendere sempre più attrattivo il nostro territorio, con la possibilità per le nostre imprese di lavorare a stretto contatto con studenti e giovani ricercatori per favorire il trasferimento tecnologico e avere ripercussioni positive sul mercato del lavoro”.