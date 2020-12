Ripartire dopo il Covid: le aziende italiane puntano sul web marketing

11 dicembre 2020 a

a

a

(Milano, 11 Dicembre 2020) - Milano, 11 Dicembre 2020 - Ripartire in tempi di Covid non è affatto semplice per le aziende italiane, che si trovano a dover gestire una crisi senza precedenti. Non tutto il male viene per nuocere, però, perché oggi abbiamo a disposizione risorse che un tempo erano inimmaginabili ed è proprio su queste che occorre puntare per superare l'attuale periodo di stallo. Parliamo naturalmente delle potenzialità di internet, che sono enormi e come dimostrano aziende come la

Questa agenzia, specializzata nel web marketing da oltre 10 anni, ha notato un nuovo interesse da parte delle aziende, che oggi più che mai iniziano a rendersi conto di quanto possa essere utile investire nella pubblicità online. Questo però non significa semplicemente essere presenti in internet con un proprio sito: per distinguersi ed emergere è necessario sviluppare strategie di web marketing mirate, che oggi contemplano anche e soprattutto i social network.

I social network: una risorsa fondamentale per le aziende

Una recente indagine ha evidenziato che al giorno d'oggi l'86% delle imprese ritiene importantissima la presenza all'interno dei social network. La consapevolezza dunque non manca: ormai tutti sanno quanto siano fondamentali questi canali. Il vero problema, per molte realtà, è riuscire a sviluppare delle strategie efficaci, che consentano di dare visibilità al brand e sbaragliare la concorrenza. Oggi infatti tutti investono nel web marketing, ma molti non ottengono i risultati desiderati perché convinti di poter gestire una campagna in totale autonomia.

Purtroppo non funziona così: solo chi si affida ad un'agenzia seria e professionale come SWJ WEB MARKETING riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati e si tratta certamente di un investimento che porta ottimi frutti.

Influencer marketing: la soluzione per le aziende

Oggi si sente parlare sempre più spesso di influencer marketing: strategia pubblicitaria che si basa appunto sugli influencer. All'interno dei social network infatti sono proprio questi ad offrire le maggiori opportunità in termini di sponsorizzazione e visibilità del brand. Il concetto è molto semplice: se una persona famosa nel web ha molti follower, può diventare un veicolo pubblicitario potentissimo per un'azienda. È infatti sufficiente che un influencer pubblichi una fotografia mirata per ottenere un numero di conversioni pazzesco.

Questa è la strategia migliore al giorno d'oggi per emergere nel mondo del web e per pubblicizzare il proprio servizio, prodotto, marchio. È migliore non solo perché consente di ottenere risultati effettivi in poco tempo, ma anche perché prevede un investimento minimo.

Shoutcart: il primo portale italiano di influencer marketing

A questo punto vale la pena citare nuovamente la SWJ WEB MARKETING, perché questa agenzia ha da poco sviluppato un portale innovativo, che offre alle aziende un servizio di influencer marketing personalizzato ed efficace. Shoutcart.it consente infatti di promuovere il proprio brand grazie ad influencer famosi (come per esempio i cantanti di X Factor), ma anche microinfluencer o profili comuni. È sufficiente stabilire il proprio target ed i propri obiettivi, selezionare la tipologia di influencer più adatta ed il gioco è fatto! Una risorsa davvero interessante ed innovativa, che in Italia ancora mancava.

Per Maggiori informazioni

Contatti: AGENZIA SWK WEB MARKETING

Referenti: Joel Pagini e Roger Pagini

Sito web:

e-mail: [email protected]

Telefono: 055-7478543

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl