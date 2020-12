Recovery: Sassoli, 'verrà ucciso se Patto Stabilità sarà reintrodotto'

11 dicembre 2020 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - "Non dobbiamo coccolarci sul fatto che abbiamo sospeso il Patto di Stabilità e Crescita. L'abbiamo sospeso, ma non abolito e l'abbiamo sospeso fino al 31 dicembre 2021. E oggi in Europa molti faranno la battaglia perché venga reintrodotto. E se verrà reintrodotto quel meccanismo del passato il Recovery verrà ucciso". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, partecipando in videoconferenza a un dibattito organizzato dall'Associazione Democratici per Milano.

"Le forze progressiste dovrebbero ragionare" sulla riforma del Patto di Stabilità e sulla questione del debito e "inventare meccanismi, perché se c'è una cosa di cui essere fieri, è che in questi nove mesi degli strumenti sono stati inventati", ha aggiunto.