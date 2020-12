Recovery: Di Stefano, 'Renzi minaccia caduta governo, Conte porta a casa risultati'

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni amoreggiano con Ungheria e Polonia, ovvero i paesi più ostili all'Italia tra tutti gli europei e Matteo Renzi, spingendosi persino più in là, minaccia di far cadere il governo direttamente dalle pagine di un giornale straniero, Giuseppe Conte come sempre vola alto e porta a casa un accordo a Bruxelles che ci consegna 209 miliardi di Recovery Fund. In poche righe questa è la politica italiana oggi, ricordatevelo quanto esaltate le chiacchiere di certi personaggi". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano (M5S).