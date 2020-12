Recovery: Bellanova, 'no a consulentificio, prima di governance si discuta merito'

11 dicembre 2020 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il Recovery rappresenta una opportunità straordinaria che il Paese non può sprecare. A rispondere della capacità di costruzione e attuazione del Piano è e sarà il Governo, non tecnici individuati non si sa come che commissariano competenze e strutture pubbliche. Nessun consulentificio perché quelle risorse devono invece essere utilizzate per rinnovare e adeguare la pubblica amministrazione al ruolo che deve avere nel rilancio del Paese. Strategico soprattutto nel Mezzogiorno. E' questa l'indicazione che viene dall'Europa, non altre". Così la ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, a 'Il Quotidiano del Sud'.

"Prima ancora della governance -prosegue la ministra- la priorità è l'impianto complessivo del Piano nazionale, quello su cui insieme ai miei uffici sto lavorando da agosto, e che ancora non conosco per intero perché ci è stato inviato solo due giorni fa, senza alcun confronto preliminare sul metodo di scelta delle differenti proposte. Non è un tecnicismo, ma una sostanza da condividere con tutta la maggioranza, gli altri livelli istituzionali, i corpi sociali. Non ci può essere una maggioranza della maggioranza con cui si fanno le scelte e altre forze politiche chiamate solo a ratificare. Italia Viva non siede nel CdM per questo".